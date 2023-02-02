Мэр Новосибирска Локоть оценил идею строительства 60-этажного небоскрёба

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске планируют возвести 60-этажное здание в районе метро «Октябрьская».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев о строительстве 60-этажного небоскрёба недалеко от станции метро «Октябрьская». Несмотря на заявление областных властей о проработке проекта и формировании участка, не все вопросы решены, отметил градоначальник. В частности, требуется согласование объекта с Росавиацией.

«Вопросы связаны не только с землёй, но и с небом. Однако мы знаем, что такие высотки возводятся в других городах, соответственно, технические решения будут найдены. Кроме того, вспомните, какое беспокойство вызывало в своё время у жителей строительство в Новосибирске зданий выше 20 этажей. Однако они существуют и успешно функционируют», — высказался Локоть.

Ранее пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на главу минстроя региона Алексея Колмакова сообщила, что на текущий год запланирован ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья. Один из наиболее заметных проектов – первый в Новосибирске 60-ти этажный небоскрёб, который планируют построить в Октябрьском районе города.

По сообщению главы ведомства, сейчас ведутся работы по получению всех необходимых документов.

Напомним, Ранее Сиб.фм сообщал, что на границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска планируют установить белую крылатую стелу.