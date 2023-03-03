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Таможенники рассказали, из каких стран привезли в Новосибирск 150 тонн цветов к 8 марта

Фото Таможенники рассказали, из каких стран привезли в Новосибирск 150 тонн цветов к 8 марта
Фото Таможенники рассказали, из каких стран привезли в Новосибирск 150 тонн цветов к 8 марта

Фото автора

150 тонн цветов привезли в Новосибирск для продажи к 8 марта: в Сибирском таможенном управлении рассказали, из каких стран прилетели бутоны.

Если брать весь 2023 год, то за январь, февраль и начало марта в Новосибирск доставили 197 тонн цветов из-за рубежа. Но основная доля ввозимой партии пришлась как раз на первые дни весеннего месяца. Количество поставок резко выросло на 13%. Больше всего (80 тонн) в Новосибирск поступило тюльпанов. Спросом также пользуются розы, орхидеи, лилии и хризантемы.

На местных поставщиков приходится около трети цветов. Остальные, как правило, импортные. Чаще всего тюльпаны и розы доставляют из Узбекистана.

«Это новый поставщик цветов для сибирского региона. В феврале из этой страны ввезено 58 тонн цветов, или 38% от общего физического объема импорта этих товаров», – рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Также новосибирские предприниматели везут цветы из Эквадора, Колумбии, Кении, Нидерландов и Таиланда. В Сибирском таможенном управлении обещают, что до 8 марта будут прежде всего пропускать через границу растения.

Читайте также на сайте Сиб.фм: где лучше заказывать экзотические цветы и как сохранить их свежесть на длительный срок.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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