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общество

Ученый Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России

Фото Ученый Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России
Фото Ученый Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России

Freepik, authors: SteveCollender

По мнению ученого Александра Жигалина, данные о возможном начале масштабного землетрясения преувеличены.

Ведущий сотрудник Института физики Земли им. Шмидта РАН Александр Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России. По мнению эксперта, данные о возможном начале масштабного землетрясения преувеличены, пишет Pravda.Ru.

«Сейчас во многих регионах время от времени наблюдаются землетрясения. И это обычное явление, просто сейчас все сконцентрировались на турецкой трагедии, поэтому кажется, что происходит что-то необычное», — объяснил Жигалин.

Эксперт предположил, что ситуация с землетрясениями стабилизируется к лету. При этом он призвал дождаться сроков, указанных в прогнозе о катаклизмах, чтобы проверить его достоверность, добавил он.

Напомним, политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

землетрясения
Россия
прогноз
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