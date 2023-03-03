Ученый Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России

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По мнению ученого Александра Жигалина, данные о возможном начале масштабного землетрясения преувеличены.

Ведущий сотрудник Института физики Земли им. Шмидта РАН Александр Жигалин отреагировал на прогноз о возможном мегаземлетрясение в России. По мнению эксперта, данные о возможном начале масштабного землетрясения преувеличены, пишет Pravda.Ru.

«Сейчас во многих регионах время от времени наблюдаются землетрясения. И это обычное явление, просто сейчас все сконцентрировались на турецкой трагедии, поэтому кажется, что происходит что-то необычное», — объяснил Жигалин.

Эксперт предположил, что ситуация с землетрясениями стабилизируется к лету. При этом он призвал дождаться сроков, указанных в прогнозе о катаклизмах, чтобы проверить его достоверность, добавил он.

Напомним, политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно.