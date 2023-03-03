В Госдуме предложили новый способ защиты благотворительности от мошенников

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале «Госуслуги» для осуществления безопасного пожертвования на благотворительность.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с инициативой создать отдельный раздел на портале «Госуслуги» для осуществления безопасного пожертвования на благотворительность, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения мощностей на базе единого портала «Госуслуги» в части верификации и обеспечения надёжности транзакций на счета благотворительных и иных фондов, занимающихся помощью людям», — сказано в тексте обращения.

По словам Милонова, за последние годы значимость виртуальных сервисов по переводу благотворительных средств значительно выросла также, как и число мошенников, желающих присвоить такие финансовые взносы себе.

«Не секрет, что в нашей стране развито благотворительное движение. В России действуют, пожалуй, сотни различных фондов, организаций и объединений, собирающих и аккумулирующих пожертвования на самые разные благие дела», — заявил депутат.

Более того, политик заметил, что мошенники создают похожие сайты проверенных организаций и ведут некую виртуальную активность от своего имени. Учитывая данный факт, важно как можно раньше обезопасить эту сферу, подытожил он.

Напомним, депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах.