В Новосибирск ввезли 120 тонн цветов к 8 Марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На Международный женский день в Новосибирск ввезли 120 тонн цветов.

В Новосибирск ввезли около 120 тонн цветов к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По данным управления, почти 60% из этих цветов заказали новосибирские импортёры (около 120 тонн), 30% партий ввезли алтайские предприниматели.

Они также объяснили, что таможенники оформляют цветы в приоритетном порядке, чтобы поставщики быстрее доставили товар для заказчиков.

Из лидеров тюльпаны — 80 тонн. Также популярный розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы.

Заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов отметил, что в 2023 году набирает обороты импорт в Сибирь цветов из Узбекистана, только за один февраль ввезли 58 тонн.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в Международный женский день 8 Марта ожидается мороз до -6 градусов и снег.