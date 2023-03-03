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В Новосибирске пожилые люди получат пенсию раньше из-за 8 марта

Фото В Новосибирске пожилые люди получат пенсию раньше из-за 8 марта
Фото В Новосибирске пожилые люди получат пенсию раньше из-за 8 марта

Фото: pixabay.com

В Социальном фонде России сообщили, что пенсионерам в Новосибирске из-за 8 марта начнут выдавать пособия по старости раньше привычного графика.

Как сообщают в пресс-службе Социального фонда России, изменения в графике выплат коснутся отделения почтовой связи № 630066 в Новосибирске, а также в Искитиме и Бердске. Фактически пенсионеры получат выплаты на 2 дня раньше.

Например, если в указанных отделениях ранее выплаты получали 4 марта, то теперь их получили уже 2 числа, если 5-го – то получили 3-го, шестого марта пенсии получат те, кому они передавались на руки 8-го числа.

«В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи», — добавили в Социальном фонде России.

А вот те, кто получают деньги на карточку, особых изменений не заметят: деньги должны быть перечислены 10 марта.

Читайте также на сайте Сиб.фм: кому из пенсионеров прибавили денег после 3 марта, и какая самая минимальная пенсия в России.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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