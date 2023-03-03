В Новосибирске скончался Заслуженный художник РФ Владимир Фатеев

"Новосибирск скорбит" ВК

Работы Владимира Фатеева хранятся в музеях Новосибирска, Новокузнецка, Москвы, а также в частных фондах зарубежных коллекционеров.

Заслуженный художник РФ, трёхкратный лауреат премии «Парадиз», лауреат премии «Человек года» Владимир Афанасьевич Фатеев скончался 2 марта в Новосибирске. Информация об этом появилась в паблике «Новосибирск скорбит». Художнику был 71 год.

Владимир Фатеев переехал в Новосибирск в 80-х годах после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. В 1991 году он возглавил театрально-декорационное отделение Новосибирского государственного художественного училища.

Отмечается, что Фатеев был преимущественно театральным художником и оформил более 70 спектаклей.

Его работы хранятся в Новосибирском государственном художественном музее, галерее «Старый город», театральном музее, Музее детских театров в Москве, Новокузнецком музее изобразительных искусств, Музее современного искусства Биробиджана, Искитимском историко-художественном музее, Карасукском краеведческом музее и частных коллекциях в Германии, Австралии, США, Швеции, Израиле, Польши, Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.