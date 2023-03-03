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общество

В Новосибирске водитель залил водой из лужи мать с ребёнком в коляске

Фото В Новосибирске водитель залил водой из лужи мать с ребёнком в коляске
Фото В Новосибирске водитель залил водой из лужи мать с ребёнком в коляске

Фото: АСТ-54

Жительница Новосибирска пожаловалась на неосторожного водителя.

В Новосибирске на Большевистской водитель облил прохожих водой из лужи. Под брызги попала женщина с ребёнком в коляске, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтоб твоих детей так поливали грязью! Mercedes-Benz промчался по луже вдоль узкого тротуара на Большевистской, между храмом и Большевистская, между Храмом и центром BMW, и залил нас жижей», — рассказала сибирячка.

Не все новосибирцы проявили сожаление ситуации, в которую попала женщина с ребёнком.

«Иногда едешь на скорости и когда замечаешь лужу уже просто поздно тормозить! А вам мамаша ребёнка нужно успокаивать и вытереть первым делом а не за телефон хвататься!», — пишет один из комментаторов.

Впрочем, большая часть отнеслась с пониманием к произошедшему.

«Бедный ребенок, что за люди пошли не понятно, вы же видите что лужа зачем с большой скоростью ехать, не ужели нельзя сбавить и спокойно проехать видь все мы люди. Я не думаю что этому перцу было бы приятно если бы его ребенка с женой так окотили. Ужас просто надо иметь хоть чуть чуть уважения к пешеходам», — отвечает другой комментарий.

Напомним, ранее в Новосибирске 12-летний мальчик пострадал в ДТП на светофоре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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