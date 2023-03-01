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В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал в ДТП на светофоре

Фото В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал в ДТП на светофоре
Фото В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал в ДТП на светофоре

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок попал под машину в Новосибирске.

В Железнодорожном районе 12-летний ребёнок пострадал в результате ДТП. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Инцидент произошёл на проспекте Димитрова. Водитель Kia Rio 1978-го года рождения сбил мальчика на светофоре — в ГИБДД уточнили, что ребёнок переходил дорогу на разрешающий сигнал.

«В результате ДТП пострадал пешеход, мальчик 2011 года рождения, который с различными травмами доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ДПС», — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что риск аварий на дорогах Новосибирска увеличился с наступлением потепления с 1 марта. В конце февраля в Новосибирске резко повысилась среднесуточная температура и наступали первые оттепели: 20-22 февраля температура поднималась до +4 градусов, и по прогнозам, в начале марта она достигнет отметки +7.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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