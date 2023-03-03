В Новосибирске замминистра транспорта Вячеслав Невежин возглавил АО «Экспресс-пригород»

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В Новосибирске бывший чиновник будет развивать пригородные железнодорожные перевозки.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин стал генеральным директором АО «Экспресс-пригород». По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, такое решение принял совет директоров компании. Невежин сменил на этом посту Екатерину Куфареву.

Совет директоров ждет от нового руководителя эффективных решений по развитию пригородных железнодорожных перевозок и туристических направлений, а также открытия новых востребованных маршрутов.

Кстати, бывший чиновник обладает необходимыми для этой должности знаниями и опытом.

Вячеслав Невежин выпускник Сибирского государственного университета путей сообщения. В начале 2000-х он начинал свою карьеру с работы помощником машиниста железнодорожно-строительных машин путевых РММ. Со временем он занял пост главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирского филиала ОАО «РЖД».

В правительстве региона Невежин работал с 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Зырянов занял пост гендиректора АИР Новосибирской области.