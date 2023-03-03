В Новосибирской области простились с Сергеем Ломовым, погибшим в «бахмутской мясорубке»

Сайт администрации Сузунского района Новосибирской области

Жители Сузунского района Новосибирской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне СВО.

В Сузунском районе Новосибирской области 1 марта состоялась церемония прощания с Сергеем Ломовым, который добровольно отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Сообщается, что Сергей погиб на территории ДНР, в ходе боевой операции по освобождению Артемовска.

Проститься с героем пришли жители района, представители администрации Сузунского района и общественных организаций, военный комиссар, депутаты, родственники и друзья Сергея.

Отмечается, что Сергей Ломов до конца выполнил, свой боевой и гражданский долг.

Редакция «Сиб.фм» выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее были опубликованы фотографии бойцов ВС РФ из Новосибирской области, погибших в феврале 2023 года.