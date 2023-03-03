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В ТЦ Новосибирска открылась кофейня, в которой работают люди с ментальными особенностям

Фото В ТЦ Новосибирска открылась кофейня, в которой работают люди с ментальными особенностям
Фото В ТЦ Новосибирска открылась кофейня, в которой работают люди с ментальными особенностям

Фото предоставлено Сергеем Лиджиевым

В Новосибирске инклюзивная кофейня «Шарлотка» переехала на новое место.

В Новосибирском ТЦ «Мега», на площадке коворкинга, открылась инклюзивная кофейня «Шарлотка».

Это уникальное в своем роде заведение общепита, в котором работают люди с ментальными особенностями. Например, на должность баристы здесь готовы принять человека с синдромом Дауна или аутизмом. При этом весь персонал кафе проходит обучение в Школе ресторанного бизнеса.

Стоит отметить, что это уже вторая локация инклюзивного кафе. В декабре прошлого года «Шарлотка» перехала в ТЦ из помещения на улице Серебренниковской, где работала почти пять месяцев. Причиной тому стала низкая прибыльность предприятия.

Руководитель заведения, социальный предприниматель Сергей Лиджиев, уверен, что в торговом центре кафе ждет успех. Посетителей здесь гораздо больше, а значит, возможно, и дела у «Шарлотки» пойдут на лад.

 

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