В Турции после землетрясения подскочила стоимость аренды квартир

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После крупного землетрясения во многих районах Турции стоимость на аренду жилья увеличилась вдвое.

Стоимость аренды жилья в отдельных районах Турции выросла вдвое после землетрясения. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина. По ее словам, рост цен связан с высоким спросом на поиск новых квартир жителями пострадавших районов.

«Местные риелторы говорят, что после землетрясения цены на аренду в отдельных районах Турции выросли в 1,5–2 раза. Но пока еще прошло слишком мало времени, и серьезной аналитики нет», — рассказала Никитина.

Она добавила, что в частности общалась с коллегами из Анталии и Аланьи.

Напомним, «Аэрофлот» объявил о запуске прямых ежедневных рейсов из Новосибирска в Анталью.