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общество

Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала о борьбе с авитаминозом весной

Фото Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала о борьбе с авитаминозом весной
Фото Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала о борьбе с авитаминозом весной

Freepik, authors: PeopleImages, Valentina_G

Жителям Новосибирской области чаще всего не хватает витаминов А, D, С, К, Е и группы В.

Доктор медицинских наук, медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи "1+1" Татьяна Овсянникова рассказала, что жители Новосибирской области довольно часто сталкиваются с проблемой авитаминоза. В основном, наблюдается дефицит витаминов А, D, С, К, Е и группы В.

Авитаминоз вызывает быструю утомляемость, сонливость, головные боли; становится причиной ломкости ногтей и волос, кровоточивости десен, а также общего снижения иммунитета. Так, по мнению Овсянниковой, организм сигнализирует нам о том, что пора принимать витамины.

При этом доктор советует не путать авитаминоз и гиповитаминоз. Говоря об авитаминозе, врач имеет в виду полное отсутствие в крови тех или иных витаминов. Авитаминоз, как правило, более тяжелое состояние организма, которое требует немедленных мер.

Чаще всего речь идет именно о гиповитаминозе — о простом недостатке того или иного витамина или микроэлемента.

Причиной авитаминоза может быть скудный рацион и пристрастие в фаст-фуду, заболевания ЖКТ и кишечные паразиты, хронический стресс и усталость, прием антибиотиков, генетические аномалии, изнуряющие занятия спортом, беременность и даже бесконтрольный прием самих витаминов.

По словам доктора Овсянниковой, распознать авитаминоз очень просто. Достаточно прислушаться к сигналам своего организма. Так, проблемы со зрением и кожей, появление шелушения, сухости говорят о недостатке витамина А, нехватка которого может привести и к частым заболеваниям дыхательных путей. Нехватка каждого из витаминов вызывает свои симптомы.

Фото Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала о борьбе с авитаминозом весной 2

Дефицит витамина В1 — головные боли, слабость, утомляемость, покалывания в конечностях, тахикардия, боли в области сердца и суставов, запоры и тошнота.

Дефицит витамина В2 и рибофлавина — сухость кожи, появление трещин и заедов в ротовой полости, анемия и беспричинное похудание.

Дефицит витамина В6 — лимфатические расстройства, первичные нервные тики, рассеянность и заторможенность, перхоть.

Дефицит витамина В12 или В9 фолиевой кислоты — бледность кожи, одышка, тахикардия, шум в ушах, головокружение и общая слабость.

Дефицит витамина С — хрупкость кожи с частым появлением синяков, болезненные ощущения в ногах при ходьбе, мышечная слабость, проблемы с дыханием и пищеварением, повышенная утомляемость, высокая чувствительность и кровоточивость десен.

Дефицит витамина Д — деформация и хрупкость костей у детей и взрослых, рахит, остеопороз, потеря аппетита, бессонница, высокая утомляемость, снижение иммунитета, нарушения менструального цикла у женщин.

Дефицит витамина Е — быстрое увядание кожи, потеря ее эластичности; ломкость волос и ногтей, потеря качества зрения, дисфункция репродуктивной системы, мышечная дистрофия.

Дефицит витамина К — носовые кровотечения, проблемы со свертываемостью крови, гепатит, цирроз, обильные кровотечения в критические дни у женщин.

Чтобы понять есть ли у вас авитаминоз или гиповитаминоз, а также каких витаминов не хватает, нужно обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы.

Постоянно принимать витамины доктор не советует. К ним следует прибегать в периоды межсезонья, а также после болезни. При этом одних витаминов недостаточно. Чтобы избежать авитаминоза, нужно в первую очередь правильно питаться.

Напомним, ранее стало известно о том, какие витамины обязательно должны быть в рационе спортсменов.

 

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