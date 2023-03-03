Вячеславу Стародубцеву присвоено звание – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

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Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (от 28 февраля 2023 года, № 133) главному режиссеру Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеславу Васильевичу Стародубцеву присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Данное событие – не только возможность искренне порадоваться и поздравить нашего коллегу, одного из «творческих моторчиков» театра, всегда энергичного и креативного, молодого и неугомонного... Это еще и хороший повод посмотреть на эти семь его новосибирских лет обстоятельно.

С Новосибирским театром оперы и балета Вячеслав Стародубцев сотрудничает с декабря 2015 года в качестве приглашенного режиссёра-постановщика, а с 2017 года – главный режиссер театра. За этот период он как автор концепции и режиссер-постановщик осуществил полномасштабные оперные премьеры на большой сцене театра («Царская невеста», «Турандот», «Аида», «Пиковая дама. Игра», «Бал-маскарад», «Фальстаф», «Любовный напиток», «Летучая мышь»), которые пользуются зрительским успехом и дают возможность сполна раскрыться артистическим дарованиям труппы. Кроме того, Вячеслав Стародубцев стал блестящим вдохновителем художественной концепции оперного пространства и репертуара малой сцены театра с 2017 года, когда камерный зал обрел новую жизнь. И это дало замечательные результаты! Оперный репертуар получил дополнительное пространство и ответственность за него практически полностью легла на плечи молодого главного режиссера (около 10 премьерных спектаклей – оперы Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, В.А. Моцарта, Б. Бартока, Г. Пёрселла и др. Появился потрясающе интересный и неисчерпаемый проект «Театр-детям», рассчитанный на длительный период (постановка около 10 детских оперных спектаклей на музыку С. Баневича, И. Польского, Ц. Кюи, М. Красева, А. Гладких, А. Абраменко, В. Плешака и др.). Более чем успешно развивается образовательный проект «Открытый НОВАТ» в виде лектория «Читаем оперу», творческих вечеров, лекций/встреч «Открытые диалоги», выставок, экскурсий, творческая и организационная «начинка» которого – постоянная забота Вячеслава Стародубцева.

Новость о Почетном звании, о признании заслуг застала Вячеслава Стародубцева между двух премьер словно «между двух огней»: только что НОВАТ и зрители пережили нешуточные перипетии судьбы моцартовского Дон Жуан, его окружения (и суперуспешного старта нового спектакля), а вскоре (31 марта) детей и взрослых ждет мировая премьера: новая опера Андрея Семёнова «Необыкновенные приключения Буратино», и это далеко не все из ближайших планов!