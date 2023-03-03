Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жителей Тюмени запугивают сообщениями о заминированных купюрах

Фото Жителей Тюмени запугивают сообщениями о заминированных купюрах
Фото Жителей Тюмени запугивают сообщениями о заминированных купюрах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тюменцы получили предупреждение о заминированных купюрах.

Жители Тюмени начали получать в чатах пугающие сообщения. В них говорится, что по городу разбросаны денежные купюры, начиненные взрывчаткой, пишет МегаТюмень.

В сообщениях неизвестные предупреждают, что кто-то вставляет в снег свернутые в трубочку купюры, а внутри свертка якобы находятся взрывчатые вещества.

В пресс-службе регионального МВД прокомментировали ситуацию.

«Информация не соответствует действительности. Относитесь критически к таким сообщениям и всегда проверяйте полученные из неофициальных источников сведения», – порекомендовали в ведомстве.

Напомним, жителей Новосибирска напугали сообщениями о распространителях ядовитых духов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

взрывы
деньги
сообщения
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13842
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11497
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
9967
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8573
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8015
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7721
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6629
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона