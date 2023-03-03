Жителей Тюмени запугивают сообщениями о заминированных купюрах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тюменцы получили предупреждение о заминированных купюрах.

Жители Тюмени начали получать в чатах пугающие сообщения. В них говорится, что по городу разбросаны денежные купюры, начиненные взрывчаткой, пишет МегаТюмень.

В сообщениях неизвестные предупреждают, что кто-то вставляет в снег свернутые в трубочку купюры, а внутри свертка якобы находятся взрывчатые вещества.

В пресс-службе регионального МВД прокомментировали ситуацию.

«Информация не соответствует действительности. Относитесь критически к таким сообщениям и всегда проверяйте полученные из неофициальных источников сведения», – порекомендовали в ведомстве.

Напомним, жителей Новосибирска напугали сообщениями о распространителях ядовитых духов.