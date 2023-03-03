Жительница Читы за два дня сшила 40 флагов для участников СВО

Фото: Минобороны РФ

Художник-модельер из Читы за два дня сшила 40 флагов России и Забайкальского края для участников СВО.

В честь годовщины спецоперации художник-модельер из Читы Наталья Азарова за два дня сшила 40 флагов России и Забайкальского края для участников СВО. Губернатор региона Александр Осипов в конце февраля посетил зону проведения спецоперации и передал изделия бойцам, пишет ZabNews.

«В честь годовщины спецоперации мы с помощницей за 2 дня сшили 40 флагов, из них 20 российских и ещё 20 с цветами Забайкальского края – их шить немного сложнее, так как больше геометрических фигур. Эти флаги в зону СВО увезли губернатор и наши артисты, которые давали концерты для военных», – рассказала женщина.

По словам Натальи Азаровой, когда спецоперация только началась, в магазине такие флаги стоили дорого и быстро закончились. Вскоре в сети появилось объявление о том, военным требуется символика государства и региона. Женщина откликнулась на него и за 2022 год они с помощницей сшили больше 100 флагов.

«Сложного для нас ничего нет – мы швеи-профессионалы, костюмы, которые мы шьём для вступлений артистов Дома офицеров, гораздо сложнее в исполнении», – отметила она.

Читинка считает, что военнослужащие из Забайкалья, получив символы малой родины, несут их гордо и воодушевляются на подвиги.

Напомним, забайкальцы сшили участникам СВО муфты для управления беспилотниками.