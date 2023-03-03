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Жительница Читы за два дня сшила 40 флагов для участников СВО

Фото Жительница Читы за два дня сшила 40 флагов для участников СВО
Фото Жительница Читы за два дня сшила 40 флагов для участников СВО

Фото: Минобороны РФ

Художник-модельер из Читы за два дня сшила 40 флагов России и Забайкальского края для участников СВО.

В честь годовщины спецоперации художник-модельер из Читы Наталья Азарова за два дня сшила 40 флагов России и Забайкальского края для участников СВО. Губернатор региона Александр Осипов в конце февраля посетил зону проведения спецоперации и передал изделия бойцам, пишет ZabNews.

«В честь годовщины спецоперации мы с помощницей за 2 дня сшили 40 флагов, из них 20 российских и ещё 20 с цветами Забайкальского края – их шить немного сложнее, так как больше геометрических фигур. Эти флаги в зону СВО увезли губернатор и наши артисты, которые давали концерты для военных», – рассказала женщина.

По словам Натальи Азаровой, когда спецоперация только началась, в магазине такие флаги стоили дорого и быстро закончились. Вскоре в сети появилось объявление о том, военным требуется символика государства и региона. Женщина откликнулась на него и за 2022 год они с помощницей сшили больше 100 флагов.

«Сложного для нас ничего нет – мы швеи-профессионалы, костюмы, которые мы шьём для вступлений артистов Дома офицеров, гораздо сложнее в исполнении», – отметила она.

Читинка считает, что военнослужащие из Забайкалья, получив символы малой родины, несут их гордо и воодушевляются на подвиги.

Напомним, забайкальцы сшили участникам СВО муфты для управления беспилотниками.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Россия
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