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Жительница Новосибирска заявила, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры

Фото Жительница Новосибирска заявила, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры
Фото Жительница Новосибирска заявила, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ребёнок мог получить перелом позвоночника в школе.

В Новосибирске мать десятилетнего школьника заявила, что он получил перелом позвоночника на уроке физкультуры. Об этом сибирячка 3 марта написала в сообществе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошёл в одной из школ на Красногороской улице 10 февраля. По заявлению матери, мальчик сломал три позвонка, выполняя кувырки через планку.

«Мало того что его учительница назвала симулянтом и с переломом посадила на скамейку так потом без сопровождения отправила одного в сан часть. С того момента школа никак не вышла с нами на связь, на мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко, у нас сейчас нет домашнего обучения, и что дальнейшее его обучение и восстановление это моя проблема. Ни милиция, ни какие-то другие органы которые должны были провести служебное расследование на связь со мной так и не вышли», — пожаловалась женщина.

Мать травмированного ребёнка требует выяснить, подходят ли такие упражнения для учеников третьего класса, и боится, что «всё спустят на тормозах».

Напомним, ранее в Новосибирске 13-летняя девочка выпала из окна в сугроб после травли в школе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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