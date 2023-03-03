Жительница Новосибирска заявила, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ребёнок мог получить перелом позвоночника в школе.

В Новосибирске мать десятилетнего школьника заявила, что он получил перелом позвоночника на уроке физкультуры. Об этом сибирячка 3 марта написала в сообществе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошёл в одной из школ на Красногороской улице 10 февраля. По заявлению матери, мальчик сломал три позвонка, выполняя кувырки через планку.

«Мало того что его учительница назвала симулянтом и с переломом посадила на скамейку так потом без сопровождения отправила одного в сан часть. С того момента школа никак не вышла с нами на связь, на мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко, у нас сейчас нет домашнего обучения, и что дальнейшее его обучение и восстановление это моя проблема. Ни милиция, ни какие-то другие органы которые должны были провести служебное расследование на связь со мной так и не вышли», — пожаловалась женщина.

Мать травмированного ребёнка требует выяснить, подходят ли такие упражнения для учеников третьего класса, и боится, что «всё спустят на тормозах».

Напомним, ранее в Новосибирске 13-летняя девочка выпала из окна в сугроб после травли в школе.