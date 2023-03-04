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Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам достиг 64 млн

Фото Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам достиг 64 млн
Фото Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам достиг 64 млн

Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp

В Новосибирской области долги жителей по кредитам в иностранной валюте за год уменьшились на 30%.

Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам в 2022 году составил 64 миллиона рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой консультант».

До 32 миллионов рублей (или на 23%) уменьшился и объем просроченной валютной ипотеки.

По словам доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, проблема валютной кредитной задолженности скоро исчезнет совсем. Это связано с тем, что кредиты в иностранной валюте почти не выдаются с 2014 года.

Коложвари отметил, что десять лет назад валютная ипотека была доступнее рублевой, поэтому многие оформляли сделки. А после резкого роста курса доллара ипотечники погрязли в долгах, так как уровень доходов остался прежним.

"Так, хитроумная схема привела к финансовым трагедиям", — отметил экономист.

Напомним, ранее национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) составила портрет типичного должника по кредитам в Новосибирске. Чаще всего это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Среди причин, по которым граждане задерживают плату по кредитам, они называют финансовые трудности.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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