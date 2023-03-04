Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам достиг 64 млн

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В Новосибирской области долги жителей по кредитам в иностранной валюте за год уменьшились на 30%.

Долг жителей Новосибирской области по валютным кредитам в 2022 году составил 64 миллиона рублей. Это на 30% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой консультант».

До 32 миллионов рублей (или на 23%) уменьшился и объем просроченной валютной ипотеки.

По словам доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, проблема валютной кредитной задолженности скоро исчезнет совсем. Это связано с тем, что кредиты в иностранной валюте почти не выдаются с 2014 года.

Коложвари отметил, что десять лет назад валютная ипотека была доступнее рублевой, поэтому многие оформляли сделки. А после резкого роста курса доллара ипотечники погрязли в долгах, так как уровень доходов остался прежним.

"Так, хитроумная схема привела к финансовым трагедиям", — отметил экономист.

Напомним, ранее национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) составила портрет типичного должника по кредитам в Новосибирске. Чаще всего это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Среди причин, по которым граждане задерживают плату по кредитам, они называют финансовые трудности.