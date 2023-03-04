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общество

Глава сельсовета из Новосибирской области поздравил женщин с наступающим 8 марта из зоны СВО

Фото Глава сельсовета из Новосибирской области поздравил женщин с наступающим 8 марта из зоны СВО
Фото Глава сельсовета из Новосибирской области поздравил женщин с наступающим 8 марта из зоны СВО

Фото: паблик в "ВК" "Ордынка Today"

Глава сельсовета из Ордынского района НСО поздравил женщин с наступающим 8 марта из зоны спецоперации.

Глава Верх-Алеусского сельсовета Чередов, который сейчас находится в составе ВО РФ в зоне СВО, поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Видео появилось в группе "Ордынка Today" в "ВК".

В видеообращение глава сельсовета поблагодарил земляков за гуманитарную помощь и поддержку от имени всех сибиряков.

"Тепло ваших сердец согревает нас в сложных условиях спецоперации", — отметил Чередов.

Также он поздравил всех женщин с наступающим праздником.

"Большая нагрузка легла на плечи наших женщин — матерей, жен, коллег по работе. В преддверии женского праздника хочется пожелать всем терпения, любви, сердечного тепла. Мы любим вас!", — сообщил он.

Как ранее писал Сиб.фм, накидки-невидимки из Новосибирска доставили в зону СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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