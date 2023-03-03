Накидки-невидимки из Новосибирска доставили в зону СВО

Фото: Николай Стариков

В зону спецоперации привезли накидки против тепловизоров из Новосибирска.

Из Новосибирска в зону СВО привезли накидки невидимки, которые используют против тепловизоров. Об этом сообщил лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

"Передал наши накидки против тепловизоров в батальон "Оплот", — сообщил он.

Напомним, Новосибирские разработчики изготовили специальные накидки, которые позволяют военнослужащим в зоне СВО стать невидимыми для противника.

Совместно с Союзом отцов Новосибирской области, Росгвардией и специальными подразделениями удалось создать уникальное защитное одеяло против обнаружения тепловизором. Для пошива использовались различные материалы, после чего разработка прошла испытания и тесты.

Кроме этого, накидку можно использовать как носилки для эвакуации с помощью крепко пришитых петель-ручек.