Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году

Фото Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году
Фото Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году

Фото Сиб.фм

В Кировском районе Новосибирска в 2022 году было совершено 90 грабежей.

В Новосибирске Кировский района города стал лидером по количеству зафиксированных грабежей в 2022 году. За год там было совершено 90 таких преступлений. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На втором месте оказался Ленинский район города. Там в 2022 году произошло 78 грабежей.

Третье место криминального антирейтинга занимает Октябрьский район с 58 грабежами в минувшем году.

Меньше всего преступлений данной категории было совершено в Первомайском (22 случая) и Советском районах (28).

В Дзержинском, Калининском и Центральном районах зафиксировано 57, 41 и 32 случая грабежей соответственно.

Всего в 2022 году в Новосибирске зарегистрировано 485 грабежей, тогда как годом ранее этот показатель был выше — 513 случаев.

Напомним, в ночь на 2 марта неизвестные вскрыли грузовик интернет-магазина OZON и забрали часть посылок. Некоторые предметы при этом грабители бросили на землю рядом с машиной. Кражу подтвердили в ГУ МВД РФ по региону.

На видео с камеры наблюдения четверо неизвестных раскладывают коробки на снегу рядом с машиной, вскрывают их, забирают часть с собой и покидают место преступления.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11984
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10473
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9055
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8561
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6778
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6423
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»
6203
Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО