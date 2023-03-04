Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году

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В Кировском районе Новосибирска в 2022 году было совершено 90 грабежей.

В Новосибирске Кировский района города стал лидером по количеству зафиксированных грабежей в 2022 году. За год там было совершено 90 таких преступлений. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На втором месте оказался Ленинский район города. Там в 2022 году произошло 78 грабежей.

Третье место криминального антирейтинга занимает Октябрьский район с 58 грабежами в минувшем году.

Меньше всего преступлений данной категории было совершено в Первомайском (22 случая) и Советском районах (28).

В Дзержинском, Калининском и Центральном районах зафиксировано 57, 41 и 32 случая грабежей соответственно.

Всего в 2022 году в Новосибирске зарегистрировано 485 грабежей, тогда как годом ранее этот показатель был выше — 513 случаев.

Напомним, в ночь на 2 марта неизвестные вскрыли грузовик интернет-магазина OZON и забрали часть посылок. Некоторые предметы при этом грабители бросили на землю рядом с машиной. Кражу подтвердили в ГУ МВД РФ по региону.

На видео с камеры наблюдения четверо неизвестных раскладывают коробки на снегу рядом с машиной, вскрывают их, забирают часть с собой и покидают место преступления.