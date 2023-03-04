Фото: Владимир В.

В Новосибирске рыбак ищет ищет владельца швейцарских часов, которые нашел на льду.

Рыбак из Новосибирска ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей. Владимир опубликовал запись в группе в "ВК" "Рыбалка в Новосибирске".

По его словам, часы он нашел в районе Матвеевки 27 февраля.

"Кто-то рыбачил вдоль кромки. Часы дорогие — по номеру пробил в интернете, оказались настоящими, швейцарскими. Отдам хозяину", — написал он.

Владельца будет определить несложно, Владимир добавил, что с другой стороны есть гравировка.

В магазинах за такие новые часы просят от 100 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, сварщик из Новосибирска вернул хозяйке кошелёк с 93 тысячами рублей.