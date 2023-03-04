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общество

Рыбак из Новосибирска ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей

Фото Рыбак из Новосибирска ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей
Фото Рыбак из Новосибирска ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей

Фото: Владимир В.

В Новосибирске рыбак ищет ищет владельца швейцарских часов, которые нашел на льду.

Рыбак из Новосибирска ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей. Владимир опубликовал запись в группе в "ВК" "Рыбалка в Новосибирске".

По его словам, часы он нашел в районе Матвеевки 27 февраля.

"Кто-то рыбачил вдоль кромки. Часы дорогие — по номеру пробил в интернете, оказались настоящими, швейцарскими. Отдам хозяину", — написал он.

Владельца будет определить несложно, Владимир добавил, что с другой стороны есть гравировка.

В магазинах за такие новые часы просят от 100 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, сварщик из Новосибирска вернул хозяйке кошелёк с 93 тысячами рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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