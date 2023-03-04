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В Бердске прошли задержания подростков в ТЦ "Астор" 4 марта

Фото В Бердске прошли задержания подростков в ТЦ "Астор" 4 марта
Фото В Бердске прошли задержания подростков в ТЦ "Астор" 4 марта

Фото Сиб.фм

Группа подростков задержана в ТЦ "Астор" Бердска 4 марта.

В городе Бердск Новосибирской области 4 марта задержали группу несовершеннолетних, предположительно, относящихся к ЧКВ "Редан". Об этом Сиб.фм сообщил очевидец.

По словам сибиряка, задержание происходило днем в торговом центре "Астор".

"Я спросил у полицейских, кого и почему задерживают. Один из сотрудников сказал, что это "редановцы", — добавил очевидец.

По его словам, подростков полицейские проводили к автобусу, после чего их отправят в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Судя по кадрам с места, в торговом центре собрались несколько десятков несовершеннолетних, среди которых были и девушки.

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 февраля, в ТРЦ "Галерея" в Новосибирска также проходила сходка подростков из ЧВК "Редан", многие из них были задержаны.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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