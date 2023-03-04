В Новосибирске больше 20 дней ищут 17-летнюю девушку

Фото: Лиза Алерт НСО

В Первомайском районе Новосибирска пропала 17-летняя Анастасия Букреева.

Семнадцатилетняя Анастасия Букреева пропала в Первомайском районе Новосибирска 10 февраля. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, девушка пропала без вести 10 февраля из общежития училища. С родственниками она не выходит на связь.

Руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" по региону Ольга Бобкова рассказала, что девушка ранее уже пропадала.

«Она написала заявление, чтобы уехать на выходные к бабушке. Но до нее не доехала. Ранее уже пропадала»,- сообщила она.

Букреева была одета во всем черном.

Если вы знаете местоположение девушки, то сообщите по телефону 8(800)7005452 или 112.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском заметили живой пропавшую 23 февраля Ирину Мыхову.