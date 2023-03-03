Под Новосибирском заметили живой пропавшую 23 февраля Ирину Мыхову

Фото: ЛизаАлерт НСО

Пропавшую 23 февраля жительницу Бердска Ирину Мыхову заметили на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области.

В Искитимском районе Новосибирской области на станции Евсино очевидцы 1 марта видели пропавшую бердчанку Ирину Мыхову. Об этом Сиб.фм сообщил супруг женщины Алексей.

«Возможно, вышла с электрички и потеряла память», — объяснил мужчина. При этом комментировать состояние здоровья жены он не стал.

Напомним, жительница Бердска Ирина Мыхова (Космачёва, Березникова) пропала 23 февраля. Очевидцы сообщили, что в этот деть женщина неадекватно вела себя на улице, крича, что не хочет жить на остановке "Вымпел".

Супруг Мыховой предположил, что, возможно, она такое и выкрикивала на улице. Но лично он подобного не слышал.

Если вы знаете местоположение пропавшей, то позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.