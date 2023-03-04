Фото: "ВК" Анастасия Алентьева

В Новосибирске отменили концерт певицы Асии. Выступление должно было состояться в лофт-парке «Подземка» 4 марта. Об этом сообщили в администрации площадки для выступления.

Асия (Анастасия Алентьева) начала карьеру на шоу «Песня» на ТНТ. Ее творчество высоко оценили Тимати и Баста. После девушка решила выйти на большую аудиторию.

У Анастасии сорвались концерт в 14 городах. Организаторы пообещали отдать деньги за купленные билеты. С чем связаны отмены выступлений, пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отменили концерт исполнительницы Инстасамка.