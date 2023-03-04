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В Новосибирске отменили концерт по рассказу украинской писательницы Пустовит

Фото В Новосибирске отменили концерт по рассказу украинской писательницы Пустовит
Фото В Новосибирске отменили концерт по рассказу украинской писательницы Пустовит

Фото: Аиф-Новосибирск

В Новосибирске отменили концерт «Сам ты Гендель», в основе которого лежит книга украинской писательницы Марии Пустовит.

В новосибирской филармонии отменили концерт-рассказ «Сам ты Гендель», который написала украинская писательница Мария Пустовит. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что вместо запланированного ранее концерта 31 марта, в камерном зале пройдет концерт «Если бы Моцарт вел дневник».

Концерт Пустовит отменили после того, как в соцсетях появилась информация с её критикой о спецоперации на Украине. Общественники потребовали от властей и прокуратуры дать свою оценку предстоящему мероприятию.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отменили концерт певицы Асии.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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