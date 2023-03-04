В Новосибирске продают шахматы из бивней мамонта за 500 тысяч рублей

Фото: Авито

В Новосибирске на «Авито» выставили шахматы из бивней мамонта за 500 тысяч рублей.

На сайте объявлений «Авито» продают шахматы за 500 тысяч рублей. Такая цена обусловлена материалом, из которого выполнены фигурки. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Продавец Александр рассказал, что получил шахматы в подарок от родителей. Они выиграли их во время командировки в Якутии в 1997 году.

«Фактически раньше набор хранился в тюрьме, где его и обнаружили ценители, которые провели экспертизу и выяснили, что материалы подлинные», — отметил сибиряк.

Он добавил, что покупателю даст пообщаться с экспертом, который подтвердит подлинность изделия. Однако документы экспертизы предоставлять не будет.

«Такое предоставляют только в Москве, в Новосибирске, к сожалению, нет», — объяснил он.

Александр говорит, что цена занижена. Подобные шахматы обойдутся в 1,5 млн рублей.

Многие хотели взять за 350 тысяч, но я не готов настолько снижать цену», — уточнил Александр.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на «Авито» продают рецепт и технологию изготовления напитка Coca-Colа.