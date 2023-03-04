В Новосибирске произошло ДТП из-за неработающего светофора

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске неработающий светофор привел к ДТП на площади Будагова.

Вечером 3 марта на площади Будагова водитель белого седана решил не стоять в потоке машин и проскочил вперед, но по главной дороге ехал другой автолюбитель. Между ними произошло столкновение.

Видео инцидента попало на регистратор участника движения.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске женщина-водитель заехала под «кирпич».