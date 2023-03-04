В Новосибирске женщина-водитель заехала под «кирпич»

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске женщина-водитель решила повернуть на встречную полосу на Каменской.

В Новосибирске женщина повернула под "кирпич" на улице Каменская, возле ТЦ "Москва" 3 марта. Об этом сообщили в паблике в ВК "АСТ-54".

Очевидцы рассказали, что пешеходы пытались её остановить, махая руками, но девушка решила проигнорировать людей.

"Мы пытались вразумить девушку, но желание припарковаться было сильнее", — делятся сибиряка.

По словам автора публикации, после непродолжительного спора, выяснилось, что девушка-водитель знала и намеренно повернула на одностороннее движение.

Кроме этого, в комментариях под записью, один мужчина написал, что в этот же день она совершила подобный маневр и на улице Ленина.

"Она мне сегодня на Ленина также на встречку вылезла", — вспоминает Андрей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске водитель залил водой из лужи мать с ребёнком в коляске.