В Новосибирске женщина-водитель заехала под «кирпич»

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"
В Новосибирске женщина-водитель решила повернуть на встречную полосу на Каменской.
В Новосибирске женщина повернула под "кирпич" на улице Каменская, возле ТЦ "Москва" 3 марта. Об этом сообщили в паблике в ВК "АСТ-54".
Очевидцы рассказали, что пешеходы пытались её остановить, махая руками, но девушка решила проигнорировать людей.
"Мы пытались вразумить девушку, но желание припарковаться было сильнее", — делятся сибиряка.
По словам автора публикации, после непродолжительного спора, выяснилось, что девушка-водитель знала и намеренно повернула на одностороннее движение.
Кроме этого, в комментариях под записью, один мужчина написал, что в этот же день она совершила подобный маневр и на улице Ленина.
"Она мне сегодня на Ленина также на встречку вылезла", — вспоминает Андрей.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске водитель залил водой из лужи мать с ребёнком в коляске.
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