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В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за перелома позвоночника у школьника

Фото В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за перелома позвоночника у школьника
Фото В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за перелома позвоночника у школьника

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске прокуратура установит обстоятельства получения мальчиком перелома позвоночника в школе.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска организовала проверку после перелома позвоночника у школьника.

Напомним, мать ребёнка сообщила в соцсетях, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры. По её словам, 10 февраля на уроке он выполнял кувырки через планку.

"Прокуратура установит обстоятельства получения несовершеннолетним мальчиком травмы позвоночника, даст оценку действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей", -сообщили в ведомстве.

Ранее новосибирские следователи СК начали проверку. Они оценят действия руководства школы.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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