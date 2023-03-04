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В Новосибирске СК начал проверку из-за перелома позвоночника у школьника

Фото В Новосибирске СК начал проверку из-за перелома позвоночника у школьника
Фото В Новосибирске СК начал проверку из-за перелома позвоночника у школьника

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские следователи оценят действия руководства школы, где ученик сломал позвоночник.

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку по сообщению о травмировании десятилетнего ребёнка в школе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, мать ребёнка заявила, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры.По словам женщины, инцидент произошёл в одной из школ на Красногороской улице 10 февраля. По заявлению матери, мальчик сломал три позвонка, выполняя кувырки через планку.

В Следкоме рассказали, что в ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале СМИ.

"Следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, Мать травмированного ребёнка требует выяснить, подходят ли такие упражнения для учеников третьего класса, и боится, что «всё спустят на тормозах».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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