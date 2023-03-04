В Новосибирске стая агрессивных собак загрызла кота

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

Жительница Дзержинского района Новосибирска рассказала о стае бездомных собак, которые загрызли ее кота.

В Новосибирске стая агрессивных собак напала на домашнего кота в Дзержинском районе. Питомец в итоге погиб. Об этом хозяйка животного рассказала в соцсетях.

По словам женщина, псы часто появляются в этом месте, собираясь в большие стаи до 20 собак. По вечерам и ночам они бегают в районе улиц Караваева и Ярослава Гашека. Бродячие животные уже не раз нападали на котов. В этот раз жертвой стаи стал домашний кот.

Женщина добавила, что собаки представляют угрозу не только для других животных. Поблизости находится школа, и по опасному маршруту каждый день ходят дети.

Ранее жители Днепровской улицы пожаловались на большую свору собак. По словам жителей, в пятницу 3 февраля, стая собак окружила и напугала школьницу, а до этого кидались на прохожих. Также местные добавили, что собаки живут в квартире и на участке жители дома №7 по улице Днепровской.