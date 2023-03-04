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В Новосибирске свора собак пугает жителей Дзержинского района

Фото В Новосибирске свора собак пугает жителей Дзержинского района
Фото В Новосибирске свора собак пугает жителей Дзержинского района

Фото: freepik

В Новосибирске агрессивная стая собак терроризирует жителей Дзержинского района.

Жительница Дзержинского района Новосибирска пожаловалась на свору агрессивных собак, которая каждую ночь бегает в частном секторе. Об этом сообщается в паблике в "ВК" "Инцидент Новосибирск".

По словам жителей, животные бегают стаей из 20 собак и нападают на людей, а также кошек.

"Каждую ночь в Дзержинском районе по улицам Ярослава Гашека, Караваева ходит стая из 20 собак. Они раздирают котов и нападают на людей. В этот раз жертвой стал мой кот", — рассказала сибирячка.

Помимо этого, рядом находится школа, и были случаи, когда собаки пугали детей. Местная жительница намерена обращаться во все инстанции, чтобы были приняты меры.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска стая бездомных собак полгода терроризирует жителей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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