В центре Новосибирска стая бездомных собак полгода терроризирует жителей

Фото: предоставлены героиней публикации

Жители улицы Ольги Жилиной в Новосибирске пожаловалась на свору собак, которые нападают на прохожих.

В Новосибирске стая из 10 собак вот уже полгода держит в страхе жителей улицы Ольги Жилиной. При этом неоднократные обращения в службу отлова и в полицию ни к чему не приводят. Об этом Сиб.фм рассказала сибирячка Алина (имя изменено).

По ее словам, собаки обитают возле станции скорой помощи на Семьи Шамшиных, где их подкармливают неравнодушные жители. Ближе к вечеру животные начинают бегать по улице Ольги Жилиной.

Алина отметила: когда собаки не в стае, они не бросаются на людей, даже не лают.

"Можно подумать, что они никакую угрозу не несут. Один раз видела, как одинокая собака играла с девочкой возле магазина", — рассказала она.

Когда собаки собираются в свору, местные жители пытаются обходить их стороной. За полгода агрессивные животные, как отмечает Алина, покусали уже несколько человек — мужчину и маленькую девочку. Среди пострадавших и собеседница Сиб.фм. Девушке пришлось ставить несколько уколов от бешенства.

Жители дома на Ольги Жилиной оставляют по 2 заявки в месяц в службу отлова, но эффекта не видят.

"Говорят, что приехали, осмотрели и никого не нашли", — делится сибирячка.





Кроме этого, по словам Алины, специалисты говорили ей, что собаки, которых они видели пару раз, — не агрессивные.





"К таким выводам они пришли, когда 2 собаки просто лежали и спали", — сетует собеседница.

Помощи от полиции жители улицы Ольги Жилиной пока тоже не добились: "говорят, это не их поле деятельности".

Алина предположила, что проблема так долго не решается из-за высокой стоимости процедуры отлова.

"Вроде как отловить, привить и отпустить обратно одну собаку обходится в 12 тысяч рублей городу. Они этим не занимаются. Видимо, нет денег", — сказала девушка.

Сейчас жители домов на Ольги Жилиной планируют писать коллективное заявление в прокуратуру Новосибирской области.



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