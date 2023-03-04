В Новосибирске ЗАГС проинформировал о снижении рождаемости в феврале 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области в феврале 2023 года родились 1909 детей. Это значительно меньше, чем в январе.

Снижение рождаемости зафиксировано в Новосибирской области по итогам февраля 2023 года. За этом месяц на свет появились 1909 детей, тогда как в январе — 2067.

Такие данные содержатся в опубликованной статистике регионального Управления ЗАГС.

В то же время в Новосибирской области отмечается снижение смертности. Если в первый месяц года скончались 3322 человека, то в феврале 2571.

Всего в регионе в начала 2023 родились 3976 человек, умерли — 5893.

Ранее Росстат составил типичный портрет жителя Новосибирска на основе данных Всероссийской переписи населения в 2021 году. Оказалось, что это – женщина. Из 2 798 928 человек, которые сейчас проживают в Новосибирске, больше половины (54%) – представители женского пола. Будущие мужчины преобладают только в возрастной категории до 24 лет. А после 85-ти женщин и вовсе в три раза больше.