В Новосибирской области грабители украли из магазина два мешка мака

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском трое неизвестных украли из магазина два мешка мака.

В Куйбышеве Новосибирской области в четверг, 2 марта, в магазин на улице Пугачева ворвались трое неизвестных. Они разбросали товар, а также угрожали продавцу физической силой. После чего, они украли два мешка с пищевым маком и убежали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ущерб украденного составил 40 тысяч рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникиустановили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 35, 39 и 46 лет, самый старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности", — сообщили в ведомстве.

В день кражи, подозреваемые увезли мак на автомобиле и спрятали дома. Правоохранители изъяли товар.

На всех троих возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

"В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование", — отметили в полиции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске покупатель украл новые ботинки во время примерки в магазине.