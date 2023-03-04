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В Новосибирской области пропал уехавший на заработки 20-летний Максим Ткачук

Фото В Новосибирской области пропал уехавший на заработки 20-летний Максим Ткачук
Фото В Новосибирской области пропал уехавший на заработки 20-летний Максим Ткачук

Фото из группы "Лиза Алерт Новосибирск" в "ВК"

В Новосибирской области волонтеры "ЛизаАлерт" разыскивают 20-летнего Максима Ткачук, который с 18 февраля не выходит на связь.

Под Новосибирском 18 февраля пропал 20-летний Максим Ткачук. Молодой человек предупредил родных о планах поехать в Барнаул на заработки, но после этого перестал выходить на связь. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-секретарь поискового отряда "ЛизаАлерт Новосибирск" Ольга Бобкова.

Максим Ткачук проживал в поселке Приобском Кудряшовского сельсовета.

"Парень снимал квартиру на двоих с соседом. Ранее не пропадал", — уточнила Бобкова.

Во время разговора с родственниками 18 февраля Ткачук говорил, что вернется через две недели. Однако этого не произошло.

Максим Ткачук отличается худощавым телосложением, рост — около 170 сантиметров. У него серо-голубые глаза и русые волосы. В день пропажи парень был одет в темную курку с меховым воротником, черные джинсы, черную шапку и темные кроссовки. С собой у него может быть рюкзак — также черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Первомайском района Новосибирска пропала 17-летняя студентка училища Анастасия Букреева.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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