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В новосибирском аэропорту 200 пассажиров ждут вылет более 6 часов

Фото В новосибирском аэропорту 200 пассажиров ждут вылет более 6 часов
Фото В новосибирском аэропорту 200 пассажиров ждут вылет более 6 часов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту задержки трех авиарейсов.

В новосибирском Толмачево задержали три рейса авиакомпании «ЮTэйр» и «ИрАэро». Транспортная прокуратура сейчас проводит надзорные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов объявлена задержка 3 рейсов авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро» в г. Красноярск, г.Кызыл и г. Ташкент (Узбекистан) продолжительностью более 6 часов». – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Своего вылета ждут 196 пассажиров, из на 12 детей.

Сотрудники прокуратуры проконтролируют права пассажиров в период ожидания рейсов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Толмачёво объяснили отказ открыть бизнес-зал при задержке рейса в Баку.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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