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Жители Новосибирской области получили ложные звонки о гибели мобилизованных на СВО

Фото Жители Новосибирской области получили ложные звонки о гибели мобилизованных на СВО
Фото Жители Новосибирской области получили ложные звонки о гибели мобилизованных на СВО

Фото: freepik

Ложные сообщения о гибели мобилизованных на СВО приходят жителям Новосибирской области.

В Новосибирской области участились случаи, когда жителям приходят сообщения о смерти мобилизованных на СВО. Об этом сообщили в администрации Криводановского сельсовета.

«Неизвестные звонят и сообщают людям якобы о смерти их родственников, участвующих в СВО. После проверок эта информация оказывается ложной», — рассказали в администрации.

Власти сельсовета считают, что такие звонки совершают украинцы, чтобы посеять панику среди населения и расшатать гражданские позиции.

Администрация попросила родственников солдат сохранять спокойствие, не верить таким звонкам и проверять информацию в официальных источниках.

Как ранее писал Сиб.фм, глава сельсовета из Новосибирской области поздравил женщин с наступающим 8 марта из зоны СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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