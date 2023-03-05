Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах

Фото: Telegram-канал «Полищук» / предоставлено героем публикации

Блогер Виталий Полищук из Новосибирска показал свалку на острове Укулас на Мальдивах.

Отдыхающий из Новосибирска показал свалку на побережье одного из Мальдивских островов. Фото и видео он опубликовал в Telegram-канале «Полищук».

В 2014 году остров Укулас получил правительственную награду Green Leaf Award за вклад в экологическое благополучие Мальдив. Весной 2023 года, судя по фото и видео, на острове установлено предприятие для сжигания мусор, а берег и вода покрыты мусором. Большая его часть — пластик, который в природе может разлагаться до 700 лет.

Виталий Полищук резко негативно высказался в адрес культуры потребления и напомнил, что в Новосибирской области ситуация обстоит не лучше.

«Больше всех бесят [браконьеры], которые вывозят из леса и водоёмов полные багажники убитых зверей и рыбы, и бестолковые отдыхающие, которые не способны забрать с собой с берега даже [...] мешок с мусором»

Ранее Сиб.фм сообщал, что научный институт под Тюменью устроил свалку отходов на своей территории. плодородный слой почвы оказался захламлён отходами и зарос сорняками и кустарниками. Прокуратура заявила об административном нарушении со стороны научного института. ВНИИФ оштрафовали на 50 тысяч рублей и заставили привести земли в надлежащее состояние.

Также в Октябрьском районе Новосибирска городские службы обнаружили и расчистили незаконную свалку. Оттуда вывезли более 11 тысяч тонн отходов. На то, чтобы вывезти с неё весь мусор, выделили 8 миллионов рублей.