Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах

Фото Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах
Фото Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах

Фото: Telegram-канал «Полищук» / предоставлено героем публикации

Блогер Виталий Полищук из Новосибирска показал свалку на острове Укулас на Мальдивах.

Отдыхающий из Новосибирска показал свалку на побережье одного из Мальдивских островов. Фото и видео он опубликовал в Telegram-канале «Полищук».

В 2014 году остров Укулас получил правительственную награду Green Leaf Award за вклад в экологическое благополучие Мальдив. Весной 2023 года, судя по фото и видео, на острове установлено предприятие для сжигания мусор, а берег и вода покрыты мусором. Большая его часть — пластик, который в природе может разлагаться до 700 лет.

Виталий Полищук резко негативно высказался в адрес культуры потребления и напомнил, что в Новосибирской области ситуация обстоит не лучше.

«Больше всех бесят [браконьеры], которые вывозят из леса и водоёмов полные багажники убитых зверей и рыбы, и бестолковые отдыхающие, которые не способны забрать с собой с берега даже [...] мешок с мусором»

Фото Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что научный институт под Тюменью устроил свалку отходов на своей территории. плодородный слой почвы оказался захламлён отходами и зарос сорняками и кустарниками. Прокуратура заявила об административном нарушении со стороны научного института. ВНИИФ оштрафовали на 50 тысяч рублей и заставили привести земли в надлежащее состояние.

Также в Октябрьском районе Новосибирска городские службы обнаружили и расчистили незаконную свалку. Оттуда вывезли более 11 тысяч тонн отходов. На то, чтобы вывезти с неё весь мусор, выделили 8 миллионов рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12247
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10745
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9349
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9324
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8814
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6909
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6538
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»