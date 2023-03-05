Более 180 жителей Новосибирской области сменили имя в феврале 2023 года

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181 житель Новосибирской области сменил имя за месяц.

Эксперты пришли к выводу, что люди стали чаще менять имена. Так, в Новосибирской области только за февраль 2023 года 181 человек поменял имя. Статистику таких процедур опубликовали в региональном управлении по делам ЗАГС, сообщает BFM-Новосибирск.

За последние 10 лет в Новосибирской области граждане стали чаще обращаться в ЗАГС с заявлением на смену имени. Так, за 2012 год в регионе сменили имя 1587 человек, а в 2019 — 1821 человек. В 2022 году это число достигло 2490 человек.

Психологи связывают такую динамику с тенденцией молодых людей к индивидуализацией: они сосредоточены на себе и стремятся даже выбрать себе самим имя, если их не устраивает то, которое им дали при рождении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом. Если ребёнок рождается с неправильным строением наружных гениталий, то диагноз «нарушение формирования пола» ставится специалистами в роддоме.

Нарушение формирования пола не является критическим для жизни и здоровья ребёнка, если речь в первые сутки после рождения не идёт об ургентном состоянии, которое требует экстренного вмешательства врачей. Кроме того, заболевание поддаётся коррекции.