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общество

Модель из Новосибирска оказалась девушкой самого дорого российского футболиста

Фото Модель из Новосибирска оказалась девушкой самого дорого российского футболиста
Фото Модель из Новосибирска оказалась девушкой самого дорого российского футболиста

Фото: соцсети

Новосибирская модель встречается с российским футболистом Александром Головиным.

Модель из Новосибирска Ангелина Ващенко встречается с российским футболистом Александром Головиным. Об этом сообщило издание Solenka.Info. Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако», считается самым высокооплачиваемым представителем вида спорта в России.

В издании отметили, что пара вместе уже давно, однако о биографии сибирячки известно немного. Ващенко родом из Новосибирска, а в модельный бизнес попала в 17 лет. Отмечается, что футболист и модель познакомились в соцсетях, после чего переехала в столицу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Бердска Новосибирской области и основательница кондитерской интернет-школы Pauline School Полина Филимонова 20 февраля вышла замуж за казахского музыканта Мухаметали Ахметжанов. Полина Филимонова организовала свою кондитерскую онлан-школу, когда ей было 19 лет. Сегодня это самая крупная в России школа кондитеров на пространстве Интернета. По данным Forbes, в прошлом году ее прибыль составила 20,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее депутат из Новосибирска стала звездой мемов после поста в соцсетях.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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