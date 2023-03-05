Модель из Новосибирска оказалась девушкой самого дорого российского футболиста

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Новосибирская модель встречается с российским футболистом Александром Головиным.

Модель из Новосибирска Ангелина Ващенко встречается с российским футболистом Александром Головиным. Об этом сообщило издание Solenka.Info. Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако», считается самым высокооплачиваемым представителем вида спорта в России.

В издании отметили, что пара вместе уже давно, однако о биографии сибирячки известно немного. Ващенко родом из Новосибирска, а в модельный бизнес попала в 17 лет. Отмечается, что футболист и модель познакомились в соцсетях, после чего переехала в столицу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Бердска Новосибирской области и основательница кондитерской интернет-школы Pauline School Полина Филимонова 20 февраля вышла замуж за казахского музыканта Мухаметали Ахметжанов. Полина Филимонова организовала свою кондитерскую онлан-школу, когда ей было 19 лет. Сегодня это самая крупная в России школа кондитеров на пространстве Интернета. По данным Forbes, в прошлом году ее прибыль составила 20,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее депутат из Новосибирска стала звездой мемов после поста в соцсетях.