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На трассе под Новосибирском фура перевернулась после ДТП

Фото На трассе под Новосибирском фура перевернулась после ДТП
Фото На трассе под Новосибирском фура перевернулась после ДТП

Фото: АСТ-54

В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегруза.

В Коченёво грузовой автомобиль перевернулся и оказался в кювете после ДТП. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Информации о пострадавших в результате аварии нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 10 апреля по 21 мая на региональных и межмуниципальных трассах Новосибирской области запретят движение большегрузного транспорта. В этот сезон на региональных дорогах ожидаются сезонные осложнения, связанные с природно-климатическими условиями. Запрет коснётся транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Напомним, в Новосибирске в районе площади Ленина ограничат парковку.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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