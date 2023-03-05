На трассе под Новосибирском фура перевернулась после ДТП

Фото: АСТ-54

В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегруза.

В Коченёво грузовой автомобиль перевернулся и оказался в кювете после ДТП. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Информации о пострадавших в результате аварии нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 10 апреля по 21 мая на региональных и межмуниципальных трассах Новосибирской области запретят движение большегрузного транспорта. В этот сезон на региональных дорогах ожидаются сезонные осложнения, связанные с природно-климатическими условиями. Запрет коснётся транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Напомним, в Новосибирске в районе площади Ленина ограничат парковку.