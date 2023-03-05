Погибших на СВО Игоря Табана и Алексея Васильева из Новосибирской области похоронят в Барабинске

Фото: Администрация Барабинского района
В Барабинске под Новосибирском 5 марта простятся с двумя бойцами ЧВК «Вагнер».
5 марта в Барабинске похоронят двух военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Они погибли в январе 2023 года, выполняя боевую задачу.
Игорь Табан и Алексей Васильев были осуждены и отбывали наказание в исправительных учреждениях Новосибирской области, но в 2022 году заключили контракт с ЧВК «Вагнер» и отправились в зону СВО.
Игорь Табан погиб 30 января 2023 года, Алексей Васильев — 24 января.
Прощание с погибшими состоится 5 марта до 13:00 в ДК «Модерн» в Барабинске.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ордынском районе под Новосибирском похоронили двух погибших на СВО мобилизованных. Оба военнослужащих были призваны 25 сентября 2022 года, на третий день после объявления частичной мобилизации.
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