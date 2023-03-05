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В Ордынском районе под Новосибирском похоронили двух погибших на СВО мобилизованных

Фото В Ордынском районе под Новосибирском похоронили двух погибших на СВО мобилизованных
Фото В Ордынском районе под Новосибирском похоронили двух погибших на СВО мобилизованных

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области похоронили двух погибших на СВО мобилизованных.

В субботу, 4 марта, в Ордынском районе состоялись похороны двух уроженцев Новосибирской области. Они были мобилизованы и погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

34-летний сержант Андрей Сараев был похоронен в деревне Малоирменка. Дата смерти — 6 февраля 2023 года.

24-летний рядовой Леонид Глинский погиб 13 февраля 2023 года. Его похоронили в деревне Верх-Чик.

Оба военнослужащих были мобилизованы 25 сентября 2022 года, на третий день после объявления частичной мобилизации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на похороны погибшего на СВО Сергея Корнеева пришли 500 человек. 51-летний военнослужащий из Новосибирска погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Героя похоронили 2 марта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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