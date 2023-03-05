С 6 по 12 марта в Новосибирске прогнозируют мокрый снег и сильный гололёд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
На следующей неделе в Новосибирске ожидаются снегопады и метели.
Во второй неделе марта в Новосибирске ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом предупреждают синоптики онлайн-сервисов Gismeteo и Яндекс.Погода.
Всю неделю температура воздуха днем в среднем будет составлять -2 градуса, но во вторник, 7 марта, поднимется до +2. В этот день в городе ожидаются небольшие дожди.
Максимальное количество осадков ожидается в среду, 8 марта. Дневная температура — 0 градусов, мокрый снег и северо-западный ветер до 10 м/с. Ночью температура опустится до -4 градусов, поэтому ожидается сильная гололёдица.
В начале недели ожидаются небольшие геомагнитные возмущения в 4 балла по Кп-индексу. Также в понедельник, пятницу и субботу ультрафиолетовый индекс достигнет 6-7 баллов.
По оценке синоптиков, если не очищать снег, то в среду, 8 марта, снежный покров сможет достичь высоты 63 сантиметра.
Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на грязные кучи снега во дворах. Их сгребают представители коммунальных служб, не вывозя за пределы дворов.
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