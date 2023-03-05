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В Новосибирске мужчина попал под поезд на станции Сеятель

Фото В Новосибирске мужчина попал под поезд на станции Сеятель
Фото В Новосибирске мужчина попал под поезд на станции Сеятель

Фото: АиФ

Мужчина пострадал при падении под поезд в Новосибирске.

В Новосибирске на станции Сеятель в Академгородке мужчина попал под поезд. Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошёл накануне ночью, 4 марта.

Очевидцы утверждают, что молодой человек около 23:00 упал под электричку, которая ехала в Искитим. Пострадавший оказался между вторым и третьим вагонами поезда. Находившиеся рядом люди пришли на помощь мужчине — с их слов, он был без сознания.

В транспортной полиции уточнили, что пострадавшему 24 года, он жив, однако находится в больнице с различными травмами. Проводится проверка.

Напомним, ранее пассажир пытался выпрыгнуть из поезда «Владивосток – Новосибирск».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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