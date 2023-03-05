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В Новосибирске назвали самых крупных должников по контрактам перед бизнесом

Фото В Новосибирске назвали самых крупных должников по контрактам перед бизнесом
Фото В Новосибирске назвали самых крупных должников по контрактам перед бизнесом

Фото Сиб.фм

Названы крупные должники по контрактам перед новосибирским бизнесом.

За 2022 год Федеральная служба судебных приставов внесла более 400 представлений должникам бизнесов в Новосибирской области. С помощью приставов предпринимателям выплатили более 1,1 миллиарда рублей долга. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Выговор и представление вынесли более чем 150 лицам, еще 110 были привлечены к административной ответственности, а 7 были дисквалифицированы.

Так, предприятия комплекса ЖКХ оплатили поставки топлива и энергетических ресурсов на сумму около 1 миллиарда рублей.

Вернули долги на сумму более 59 миллиардов рублей и полностью избавились от задолженностей перед предпринимателями медицинские учреждения в Здвинском, Каргатском, Коченевском, Кочковском и Маслянинском районах НСО, а также в Бердске и Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.

Федеральные учреждения, подведомственные ГУФСИН России, снизили свой долг перед предпринимателями на 32 миллиона рублей, до 6 миллионов.

Таким образом приставы добились снижения долга публичных заказчиков за год перед предпринимателями в 3 раза. В начале 2022 года эта сумма составляла 105,2 миллиона рублей, а в конце — 36,6 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что приставы ищут жительницу Новосибирска из-за долга по алиментам в 320 тысяч. Сибирячка не платит алименты 7-летней дочери. Мать оставила своего ребёнка в интернате два года назад, сейчас девочку воспитывает приёмная семья.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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